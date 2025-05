Getty Images

Milan, si ferma Chukwueze: problemi anche per Bondo. Le ultime in vista della Roma

Brutte notizie per il Milan e per Sergio Conceicao. Dopo la cocente delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia, nel pomeriggio Rafael Leao e compagni sono tornati ad allenarsi in vista della sfida cruciale di domenica sera contro la Roma allo stadio Olimpico.



Come riportato da Sky Sport, Warren Bondo è ancora alle prese con un problema alla caviglia e molto difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per la sfida con i giallorossi. E' in forte dubbio anche Samuel Chukwueze, fermato da un’infiammazione al pube. La situazione verrà monitorata giorno dopo giorno, con la speranza che almeno uno dei due giocatori possa recuperare per la sfida di domenica sera.