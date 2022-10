Il Milan che è in partenza per Empoli dove questa sera affronterà la formazione toscana per l'ottava giornata di Serie A al rientro dalla sosta delle Nazionali non avrà a disposizione Junior Messias.



L'esterno d'attacco si è infatti fermato per un problema muscolare e non sarà a disposizione di Stefano Pioli. L'ex Crotone non è quindi partito con la squadra in direzione Empoli per un risentimento al polpaccio destro e lavorerà a Milano in attesa di capire l'entità dello stop.