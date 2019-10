Settimane decisive per i rinnovi di Donnarumma e Bonaventura in casa Milan: come riporta Tuttosport, i rossoneri hanno incontrato nei giorni scorsi Mino Raiola, avviando i discorsi per il prolungamento dei due calciatori. I prossimi mesi saranno fondamentali per capire lo stato di forma del centrocampista, mentre per l'attaccante occorre capirà la situazione ingaggio.