Il Milan sta pensando a nuovi innesti nel reparto offensivo per continuare a competere ad alti livelli non solo in Italia, ma anche in Europa. Ibrahimovic e Giroud hanno bisogno di altri calciatori che li affianchino, dato che l'età anagrafica avanza, anche se con ottimi risultati. Secondo Fichajes, i due principali sostituti sono: Florian Balogun dell'Arsenal e Noah Okafor del Salisburgo.