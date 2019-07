Il Milan accoglie Rafael Leao, ma cerca ancora Angel Correa. La pista resta complicata, ma non impossibile. Tra richiesta e offerta resta una notevole distanza: il prezzo che fa l’Atletico Madrid è ancora troppo alto (oltre i 50 milioni di euro) e il Milan non ha intenzione di scalare la montagna. L’offerta resta di 10 milioni più bassa, un passo più in su si può fare con l’inserimento di bonus. La strada per arrivare a un eventuale accordo con il giocatore sembra invece molto più libera. Il dialogo procederà nelle prossime settimane nel tentativo di far diminuire il prezzo con il tempo che stringe. Il Livorno per la porta preleva Plizzari in prestito dal Milan.



Due innesti per altrettante uscite: quella di Cutrone è divenuta ufficiale ieri pomeriggio. In cassa entrano 18 milioni più altri 2 di possibili bonus, almeno la stessa cifra che il Milan confida di ricavare dalla cessione di André Silva. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i contatti con il Monaco sono ripresi e, oltre al prezzo, i rossoneri sperano che anche il finale sia lo stesso di Cutrone.