Secondo quanto riportato da Sportmediaset il nuovo allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha contattato l'esterno d'attacco del Milan, Suso per sondare il terreno per un possibile approdo in Campania. Si riapre, quindi, la pista che porta allo scambio con Josè Maria Callejon non in cima alla lista delle preferenze di Ancelotti che è pronto a sacrificarlo sul mercato.