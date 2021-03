Archiviare la sconfitta con il Napoli e mettere la testa sul Manchester United. Il Milan torna subito a lavorare all'indomani del ko di San Siro e dall'infermeria arrivano buone notizie in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, si rivede Ismael Bennacer: il centrocampista algerino, fuori dal 13 febbraio per un problema muscolare, si è allenato interamente con il gruppo e crescono le possibilità che Stefano Pioli possa contare su di lui per la sfida con i Red Devils o per il prossimo turno di campionato contro la Fiorentina.



IBRA - Novità anche per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, out dalla fine di marzo per l'infortunio agli adduttori rimediato con la Roma: lo svedese si è allenato in parte con il gruppo e in parte ha svolto lavoro personalizzato, per ritrovare la miglior condizione.