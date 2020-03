Il centrocampista del, arrivato dallanell'estate delle cose formali, conalla guida, con Bonucci capitano enumero, è pronto a rientrare dopo l'ennesimo infortunio muscolare della sua esperienza rossonera e, più in generale, della sua carriera. Oggi si è allenato coi compagni, è prossima la sua convocazione, con l'ultima da titolare datata 23 novembre 2019, mentre l'ultimo spezzone 8 dicembre, per il resto solo panchina e tribuna:Nel periodo in cui il Principito, acquistato per 20 milioni di euro quando era a un anno dalla scadenza del contratto con la Lazio,, è stato infortunato, i rossoneri hanno trovato la quadratura del cerchio: 4-2-3-1, conal fianco dialle spalle di. E per Biglia non c'è più spazio in futuro.- Ora è l'unica alternativa ai due titolari, quindi spazio, per forza di cose, lo troverà. Ma il suo futuro è segnato: in scadenza di contratto, Biglia è stato vicino alla cessione già a gennaio, quando diversi club mostrarono interesse, come. Niente di fatto poi, con l'exrimasto rossonero. Colori con i quali ha avuto un rapporto burrascoso:(stando ai dati di Transfermarkt, 43 gare), e una polemica pre Napoli, col cellulare utilizzato nello spogliatoio a pochi minuti dalla sfida coi partenopei. Un'esperienza negativa, insufficiente, da dimenticare.@AngeTaglieri88