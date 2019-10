Non solo l'arrivo di Stefano Pioli, a Milanello un'altra 'novità'. O meglio, una buona notizia: Mattia Caldara è tornato in gruppo, il difensore ex Atalanta si è allenato con i compagni agli ordini del nuovo allenatore rossonero. Procede quindi il programma di recupero fissato dal Milan, Caldara dovrebbe essere pronto per disputare i suoi primi minuti stagionali a novembre.