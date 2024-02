Milan, si rivede Kalulu: parzialmente in gruppo, rientro vicino

FA

L'infortunio è ormai alle spalle, Pierre Kalulu vede sempre più vicino il ritorno in campo con la maglia del Milan. Il difensore francese è arrivato all'ultima fase del lungo percorso di recupero le indicazioni arrivate dall'allenamento di oggi a Milanello lo confermano.



PARZIALMENTE IN GRUPPO - Kalulu infatti, nella seduta odierna, ha lavorato parzialmente con il gruppo e ha dato buoni segnali in vista dei prossimi giorni. Il francese classe 2000 comincerà a incrementare progressivamente il lavoro con la squadra, fino al rientro tra i convocati. La nota dolente è un Ismael Bennacer in condizioni non perfette e da valutare domani in vista della partita con il Rennes, ritorno dei playoff di UEFA Europa League.



QUATTRO MESI DOPO - Una lunga assenza quella di Kalulu, che in campo non si vede dal 29 ottobre 2023: durante la sfida con il Napoli al Maradona, 10ª giornata di Serie A, il francese aveva rimediato l'infortunio al tendine del retto femorale sinistro che lo ha costretto ai box e all'intervento chirurgico. Quattro mesi di assenza dunque per l'ex Lione.



TEMPI RISPETTATI - Rispettati i tempi di recupero, che il Milan aveva stimato proprio in quattro mesi il giorno dell'intervento chirurgico a cui si era sottoposto Kalulu. Questo il comunicato dello scorso 2 novembre: "COMUNICATO UFFICIALE: PIERRE KALULU - Perfettamente riuscito l'intervento chirurgico del difensore francese. AC Milan comunica che Pierre Kalulu, nella giornata odierna, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del Responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi".



IL PROSSIMO E' TOMORI - Kalulu vicino al ritorno, poi toccherà a Fikayo Tomori che a sua volta si avvicina al rientro in gruppo. Dopo Thiaw il francese, aspettando l'inglese: Stefano Pioli recupera pezzi per la difesa del Milan.