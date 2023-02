Da Milanello arrivano due buone notizie per il Milan atteso dalla sfida di domenica con l'Atalanta: Mike Maignan e Alessandro Florenzi fanno passi avanti verso il recupero. I rossoneri sono tornati ad allenarsi oggi dopo i due giorni di riposo concessi da Pioli e al ritorno hanno ritrovato il portiere e il terzino: Maignan e Florenzi hanno svolto la prima parte della seduta in gruppo, per poi proseguire con un lavoro personalizzato.



BENNACER E CALABRIA - C'è ancora da attendere invece per Ismael Bennacer e Davide Calabria: entrambi si sono allenati sul campo, ma svolgendo lavoro personalizzato.