La telenovela Sandro Tonali conosce (finalmente) la parola traguardo. È fatta, infatti, per l'acquisto del centrocampista lodigiano, che si veste definitivamente di rossonero dopo il primo anno in prestito. Scaduti i termini per il riscatto, infatti, Milan e Brescia hanno ripreso a trattare senza sosta.



TUTTI I DETTAGLI - Oltre ai 10 milioni versati lo scorso anno, il club rossonero verserà nelle casse del presidente Cellino 7 milioni di euro, a cui se ne aggiungono 3 di bonus e il cartellino del giovane Giacomo Olzer, centrocampista classe 2001. Confermate, dunque, le tempistiche che volevano la fumata bianca entro mercoledì 7, giorno del raduno delle Rondinelle. Fondamentale, per la riuscita dell'affare, anche la volontà del giocatore, da sempre tifoso del Milan e fermamente deciso a proseguire l'avventura agli ordini da Pioli. Tanto che, come raccontato ieri, si è detto disposto a ridursi in maniera consistente - di mezzo milione di euro - l'attuale ingaggio pur di accelerare l'operazione e venire incontro al club. Per lui pronto un contratto fino al 2025.