Tante idee ma ancora nessuna decisione presa in maniera ufficiale o anche soltanto ufficiosa.per fronteggiare i gravi infortuni che priveranno per diverse settimane Gattuso sia di Mattia Caldara che di Mateo Musacchio. Il direttore dell'area tecnica Leonardo e il suo parigrado Paolo Maldini stanno studiando una serie di alternative, compatibilmente con i parametri economici da rispettare per non irritare la Uefa., soprattutto dall'Inghilterra,. Acquistato nel 2016 per 38 milioni di euro dal Villarreal dopo una grande stagione in Liga e la vittoria della Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, il giocatore cresciuto calcisticamente nell'EspanyolSoltanto 199 minuti collezionati in 5 partite di Premier League, una sola apparizione invece in Champions; decisamente poco lo spazio per chi era stato acquisito con l'aspettativa di rappresentare il futuro dei Red Devils.- Sotto contratto fino a giugno 2020, Bailly ha chiesto al suo entourage di cominciare a guardarsi attorno nel caso in cui fosse impiegato con scarsa continuità anche nelle settimane a venire., considerando i suoi problemi in tema di Fair Play Finanziario. Da un lato il vantaggio di avere in Musacchio e Kessie due giocatori che lo conoscono molto bene e che possono eventualmente favorire il suo ambientamento in rossonero, dall'altra. I rossoneri studiano il mercato in attesa dell'occasione più vantaggiosa, tra le idee Rodrigo Caio e Benatia spunta anche il nome di Bailly.