Milan, si torna al diavoletto come logo: sarà sulla seconda maglia bianca 2025/26, un ritorno al passato

nel quale ilpuò arricchire il suo palmares con la sesta Coppa Italia della sua storia e deve necessariamente centrare un piazzamento in una competizione europea (con la Champions League che dista 8 punti – la Juventus è attualmente al 4° posto -).Puma come sponsor tecnico per una divisa che rischia di diventare rivoluzionaria, dato che lo stemma, per la prima volta nella storia, potrebbe essere monocromatico in una versione con un design bianco sulle classiche strisce rossonere della prima maglia.Ma nei primi leak apparsi da Opaleak, si nota anche un dettaglio particolare.

Infatti, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, nell’anticipazione si notano anche quelli che sembrano dei diavoli, in trasparenza, disegnati sulle strisce. Ma non solo:Non sorprende la scelta da parte della società meneghina che pian piano sta ripristinando il logo del diavoletto sulle proprie divise: era presente, infatti, stampato all’interno della maglia dei 125 anni, mentre sulla quarta maglia nata in collaborazione Off-White, sopra al logo, c’era la scritta “DIAVOLI”.

(si tratta di un diavoletto disegnato a partire da tre fiamme che compariva sulle maglie rossonere)., la maglia da trasferta che tanto bene in passato ha portato al club di Via Aldo Rossi, ma è un simbolo presente da decenni nella storia della società., infatti,, vinto proprio pochi mesi prima in quell’anno., prima di essere utilizzato – sino al 1986 – sulle varie figurine, spille, gadget ufficiali del club. Proprio il 1986 fu l’anno in cui si variò completamente l’immagine del club, dopo l’acquisto della società da parte di Silvio Berlusconi. Il diavoletto uscì e subentrò al suo posto un nuovo stemma ovale con la croce di San Giorgio, simile a quanto viene utilizzato nel presente rossonero.

