Un classe '97 di sicuro valore. La fila c'è già da tempo per Donny Van de Beek, centrocampista di talento già seguito da Monchi per la sua Roma nei mesi scorsi. Uno dei tanti prospetti sfornati dall'Ajax, monitorato anche da diversi club inglesi e difficilmente cedibile a gennaio, gli olandesi lo ritengono inavvicinabile; per questo Leonardo sta studiando una strategia per giugno, il Milan si è inserito nella corsa a Van de Beek con prepotenza in vista della prossima estate.



VIA AI CONTATTI - Se per gennaio il mirino è su altri nomi come Sensi e Paredes, per la prossima estate sono partiti i contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage di Van de Beek, avendo già ottenuto un iniziale gradimento da parte del giocatore. Il Milan ha voluto informarsi sui potenziali costi dell'operazione e sulla concorrenza, Leonardo ha iniziato a trattare e prendere informazioni per questo centrocampista 21enne che quest'anno ha collezionato 13 presenze e 3 gol in Eredivisie. Lavori in corso quindi, il Diavolo prepara gli acquisti per gennaio ma studia anche per l'estate di mercato che verrà. Van de Beek è in lista...