Il Milan cerca un difensore centrale sul mercato di gennaio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport e sul Corriere dello Sport, il francese Mohamed Simakan ha sorpassato il turco Ozan Kabak (Schalke) e l'italiano Matteo Lovato (Verona). Ora i dirigenti rossoneri sono al lavoro per trovare un accordo con lo Strasburgo, mettendo sul piatto 12 milioni di euro.



In uscita Duarte e Musacchio. Per il brasiliano, costato 11 milioni, servirebbero non meno di 6-7 milioni per evitare minusvalenze. Diverso il caso dell’argentino, in scadenza a giugno: se il Genoa tornerà a farsi vivo, i saluti potrebbero concretizzarsi insieme agli auguri di buon anno.