Intervistato a Sky Sport,ha commentato così l'esordio con gol con la maglia del Milan: "In campo non sentivo nulla, sono stato sorpreso e ho segnato. Ero contento perché ho aiutato la squadra, ora continuo a lavorare"."E' un sogno per ogni bambino esordire con il Milan. Ho lavorato tanto per questi momenti e sono contento"."Non ho sentito niente, ero nel mio mondo (ride, ndr)"."Me lo aspettavo così. Sono contento per i miei genitori, mi aiutano da quando sono qua. Siamo vicini a Milanello e mi aiutano ogni giorno, sono grato che mi aiutano e contento della reazione"."Mi ha detto di tenermi pronto, ogni minuto può succedere qualcosa. Ogni giorno lavoro duramente, ora sono contento per l'occasione dell'esordio"."A livello tattico è un'altra cosa. Qua siamo una famiglia, sono contento che ho la possibilità di giocare qui".Maldini è anche il mio idolo, da quando sono piccolo guardavo i suoi video. E' un onore essere qui e faccio tutto per ripagare e dare il meglio"."Io ero in palestra, mio papà mi ha chiamato e mi ha detto che il Milan mi voleva. Io non ci credevo, poi sono tornato a casa e ne ho parlato per ora con lui".A DAZN"Come un sogno ma sono contento di aver potuto aiutare la squadra. Una bella roba esordio e gol: tutti i bambino lo sognano. Sono contento per la squadra che abbiamo vinto e che ho fatto gol è ancora più bello""Mi hanno aiutato molto i compagni, il mister e lo staff. Già la settimana scorsa mi avevano detto di rimanere sul pezzo. Stavo lavorando molto duro e sono contento di aver esordito in un club come il Milan e fare gol è stato ancora più bello. Continuo a lavorare. La maglia la regalo ai miei genitori""Ero già pronto da tutta la scorsa settimana. Il mister mi aveva avvisato. Quando mi ha chiamato ero pronto e concentrato""Non lo so, non ho sentito nulla. Neanche quando i tifosi hanno urlato il mio nome. Subito dopo il gol ero già dentro la partita, a fare il mio e non far fare il gol al Monza""Ai miei genitori. Mi hanno aiutato molto per essere sempre concentrato, sul pezzo. La famiglia è la cosa più importante per un giocatore: loro mi hanno tenuto sveglio. Ho visto come si sono emozionati e sono molto grato""Non c'è solo uno, tutti sono venuto da me. Oli, Simon, Florenzi. Mi hanno detto stai tranquillo e ti aiutiamo. Anche da fuori il mister e lo staff. Tutti mi hanno aiutato e non solo uno. Sono grato. Ora devo portare i pasticcini per domani...""Ho visto, me lo aspettavo. Non era facile per loro aiutarmi anche nei momenti più difficili, mi hanno sempre aiutato a rimanere concentrato e a lavorare duro. Sono molto contento per loro""Paolo Maldini era sempre il mio idolo ed è un sogno giocare qua nel Milan. Da quando son piccolo che vedo i suoi video"