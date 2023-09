Il Consiglio Comune di San Donato Milanese, comune in cui il Milan vuole costruire il suo nuovo stadio di proprietà, ha detto no al referendum popolare sul nuovo impianto del club di Via Aldo Rossi. In merito a questa decisione, il sindaco Francesco Squeri ha dichiarato: "Un programma di questa portata non può passare attraverso un semplice quesito 'stadio sì o stadio no': sarebbe troppo riduttivo. Ci sarebbe inoltre il rischio di un voto di pancia, e non di coscienza" le parole del primo cittadino riportate da Libero.