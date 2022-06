Gli ultimi giorni disono stati piuttosto infuocati e lo saranno anche i prossimi, visto che tra acquisizione, incontri con Maldini e un futuro tutto da programmare c'è tanto lavoro per il neo proprietario del club. Non solo mercato, però, perché come tema caldo c'è anche il nuovo stadio. Eha raccontato di un sopralluogo in prima persona da parte dello stesso Cardinale, all’inizio della scorsa settimana. Positivo, tanto da titolare:Dove sorgerebbe? Nelle ex aree Falck, pensate come piano B per Milan e Inter se San Siro dovesse avere qualche impedimento, soprattutto visti i lunghi tempi già trascorsi e una pazienza quasi al termine.Il sindaco di Sesto San Giovanni, alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato: "L’area è privata e il suo proprietario è d’accordo sulla cessione, l’amministrazione comunale è concorde. In altre parole: mancherebbero solo il via libera dei club"."Perché non ci sono criticità. Perché i costi sarebbero più contenuti.Sono aree già demolite e quasi del tutto bonificate. In altre parole, non c’è nulla da tirare giù, la superficie è già disponibile. Inoltre, trattandosi di un’area privata, non ci sarebbe bisogno di dibattito pubblico"."Io ho fatto comprendere come Sesto sia da considerarsi area metropolitana milanese, sulla quale si stanno rigenerando le aree dismesse più grandi d’Europa. Da qui con un quarto d’ora di metropolitana sei in Duomo o a Linate.Ha voluto capire il potenziale dell’area, i servizi, che adesso stanno analizzando. Mi rendo conto che le variabili sono tante: noi siamo disponibili, ora la palla passi ai club che dovranno valutare tempi, costi e certezza degli investimenti. Io al posto loro avrei già deciso...".