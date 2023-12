Jan-Carlo Simic ha il suo attuale contratto in scadenza nel 2025 e alcuni club stranieri, nelle ultime settimane, hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Il dialogo tra gli agenti di Simic e il Milan per il rinnovo non è ancora entrato nel vivo, ma in via Aldo Rossi non hanno nessuna intenzione di perderlo. Presto, dunque, inizieranno ad affrontare anche la questione del suo prolungamento. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.