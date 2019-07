Il Marsiglia si muove sul mercato per sostituire Mario Balotelli che, dopo gli ultimi sei mesi giocati con la maglia della squadra francese, non ha rinnovato il contratto. Tra i nomi per rinforzare l'attacco, secondo quanto riporta Le10Sports, c'è anche quello di Andrè Silva. Il centravanti portoghese, infatti, dopo il prestito in Spagna inizierà la prossima stagione con i rossoneri.