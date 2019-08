Nuove sirene spagnole per due calciatori del Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Villarreal rivuole Castillejo e l'Espanyol chiama l'attaccante portoghese André Silva. Invece Calhanoglu e Ricardo Rodriguez (Schalke favorito) hanno mercato in Germania. ​Il Parma per l'out destro tratta sempre Sala della Sampdoria e aspetta che ci sia un'apertura proprio dal Milan per il prestito di Conti.