È l’uomo in più del Milan, soprattutto dopo i recenti infortuni che hanno decimato i rossoneri. Per Suso, però, potrebbero esserci altri progetti all’orizzonte. A gettare qualche ombra sui tifosi milanisti sono i bookmaker d’oltremanica, messi in allerta sia dalle recenti convocazioni con la Spagna, sia dalle voci che arrivano dalla penisola iberica. L’esterno potrebbe lasciare Milano a fine stagione, secondo la valutazione dei traders, che danno questa possibilità a 2,50. In prima fila, a confermare le indiscrezioni, c’è il Real Madrid, che pure starebbe monitorando il giocatore: dunque i Blancos si giocano a 4,00 davanti al Chelsea (7,00), mentre è più difficile il ritorno a Liverpool, dato a 12,00.