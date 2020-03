Il futuro di Donnarumma è uno dei principali nodi che Gazidis deve sciogliere sul mercato del Milan. Il portiere classe 1999 è sotto contratto fino a giugno 2021, con un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Il club rossonero è davanti a un bivio: convincere il ragazzo e il suo agente Raiola a rinnovare l'accordo o cederlo in estate (al PSG, alla Juve o altrove) per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno.



LE ALTERNATIVE - In caso di addio, sempre secondo Tuttosport, il Milan pensa a due possibili soluzioni, entrambe italiane: una d'esperienza (Sirigu del Torino), l'altra più giovane (Meret del Napoli). Il primo va in scadenza di contratto nel 2022 e il suo ingaggio è di 1,7 milioni di euro netti all'anno. Invece Meret prende un milione a stagione fino a giugno 2023.