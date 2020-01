Come anticipato da Calciomercato.com, Monchi e Boban ieri sera hanno trovato l'accordo per la cessione in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni ( LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI ), per la fumata bianca mancano solo visite mediche e firma dei contratti. L'ex Liverpool, che in Spagna ha giocato solo nel 2014-2015, con l'Almeria, mettendo insieme 3 gol in 35 partite,la sua avventura in rossonero è terminata. Il futuro si chiama Siviglia.