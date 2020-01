Fuori dal progetto tecnico del Milan, Suso spinge per lasciare i rossoneri a gennaio e per lui si aprono le porte di un ritorno in Spagna: prende quota l'ipotesi Siviglia, una soluzione sviluppatasi nelle ultime ore e che viene affrontata dalla dirigenza di via Aldo Rossi.



LA SITUAZIONE - Suso è una precisa richiesta del tecnico Julen Lopetegui, con cui ha già lavorato nelle nazionali giovanili spagnole, e gradirebbe la possibilità di trasferirsi in Andalusia. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, sono in corso i contatti tra le società, al lavoro per trovare una quadratura che non si annuncia semplice: tutto ruota intorno alle condizioni economiche dell'affare e, soprattutto, alla formula del trasferimento, prestito con diritto o con obbligo di riscatto, questa seconda soluzione fortemente caldeggiata da Boban e Maldini. La pista è comunque calda: Milan e Siviglia al lavoro per il ritorno in Spagna di Suso.