Suso al Siviglia, l'operazione entra nel vivo. Dopo i primi contatti con il Milan nel corso della settimana, gli andalusi premono sull'acceleratore per provare a chiudere l'affare: partita una vera e propria trattativa tra le due società, al lavoro per definire i vari dettagli del possibile ritorno in Spagna dell'attaccante.



LE CONDIZIONI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Milan e Siviglia lavorano a un prestito di 18 mesi per Suso, il nodo da risolvere resta quello legato al riscatto che i rossoneri vorrebbero fosse garantito: nelle ultime ore sta prendendo corpo la possibilità di un diritto di riscatto che si trasformi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, di squadra e personali per il giocatore. Da definire anche le cifre: il Milan parte da una richiesta di 25 milioni di euro e non intende scendere sotto ai 20, la palla passa a Monchi. L'operazione Suso entra nel vivo: Milan e Siviglia aprono la trattativa.