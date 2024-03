Milan-Slavia Praga: il pubblico fischia la squadra di Pioli

Dieci minuti alla fine della partita, il Milan è avanti 3-2 contro lo Slavia Praga, ma il pubblico fischia. Una reazione spontanea, dopo un errore di Kjaer, che fa tremare il Meazza. Nonostante la superiorità dal 26', per l'espulsione di Diouf (brutto fallo su Pulisic), i rossoneri non convincono, anche con il doppio vantaggio. Soffrono per quasi tutto il match, subiscono due gol con l'uomo in più e più volte rischiano il 3-3. Il buonumore torna al minuto 85, con Pulisic che chiude una splendida azione di Leao.