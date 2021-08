Brutta notizia per il Milan: si allungano i tempi di recupero per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, 40 anni il prossimo 3 ottobre, continua a lavorare in palestra a Milanello anche nei giorni di riposo della squadra, ma difficilmente sarà pronto per l'inizio del campionato. Quasi sicuramente salterà la prima giornata di Serie A lunedì 23 agosto a Genova con la Sampdoria e rischia di non giocare anche la domenica successiva contro il Cagliari a San Siro.



Ibra è stato operato in artoscopia al ginocchio sinistro lo scorso 18 giugno dopo l'infortunio rimediato contro la Juventus il 9 maggio, che gli ha fatto saltare gli Europeri con la Svezia.

Al suo posto l'allenatore Stefano Pioli può contare sul centravanti francese Olivier Giroud, arrivato dal Chelsea.