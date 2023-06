Daichi Kamada si è promesso al Milan da diverse settimane, una scelta precisa figlia del totale gradimento al progetto rossonero. Tanto che il giapponese ha preferito accettare la proposta di Maldini e Massara, mettendo in secondo piano i corteggiamenti di due club importanti come Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Sembrava ormai tutto delineato verso la firma, ma un piccolo intoppo burocratico rischia di far slittare il momento del nero su bianco.



IL RETROSCENA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, ci sarebbe un problema burocratico legato agli agenti del giapponese dietro il piccolo rallentamento rispetto all’iniziale piano di marcia per Kamada al Milan. L’affare, assicurano fonti vicine all’ormai ex giocatore dell’Eintracht Francoforte, non sarebbe a rischio. La chiusura dell’affare però potrebbe slittare di qualche settimana, considerando che Daichi partirà a metà settimana per le vacanze in Giappone. La prudenza in casa Milan è sempre alta: Kamada ha un accordo per un contratto di 4 anni a 3 milioni di euro netti a stagione, ma servono le firme per chiudere un affare impostato da febbraio.