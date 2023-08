Divock Origi ha trascorso una estate intera da separato in casa al Milan. Dopo aver rifiutato qualche offerta, l’attaccante belga ha espresso il suo desiderio di rimanere in rossonero. Una volontà che non combacia con quella di Stefano Pioli e della dirigenza rossonera: qualora dovesse rimanere, l’ex Liverpool rimarrebbe fuori lista.