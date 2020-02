"Certi amori regalano un'emozione per sempre", cantava Eros Ramazzotti in una sua celebre canzone. Lo sanno bene i tifosi del Milan che ricordano sempre con un sentimento forte il loro ex beniamino Thiago Silva. Il difensore brasiliano non disdegnerebbe un ritorno in rossonero, un messaggio fatto recapitare dal suo agente a Boban e Maldini. Le trattative con il Psg per il rinnovo del contratto sono in alto mare ed ecco la possibilità per il Diavolo di poter piazzare un colpo di esperienza e qualità a costo zero, proprio come successo con il suo amico Ibrahimovic. Nel focus video tutti i dettagli di quella che sembra essere qualcosa più di una semplice suggestione di calciomercato.