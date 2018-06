Secondo Sky Sport, il Milan è attivo su più tavoli in materia finanziaria, in particolare per quanto riguarda l'ingresso in società di un nuovo socio. La prima pista porterebbe ad un imprenditore malese, residente a Singapore, in cui l'intermediario sarebbe il procuratore Mendes. Tuttavia, questa prima ipotesi non starebbe procedendo velocemente perchè si è presentata la necessità di chiarire alcune clausole sul futuro impiego del nuovo volto. La seconda pista, invece, porterebbe agli USA, dove un imprenditore sarebbe interessato ad entrare nel Milan. La principale differenza tra le due possibilità è rappresentata dal fatto che l'americano entrerebbe nel club rossonero per contribuire alla copertura delle contingenze di fine stagione e al rifinanziamento, senza affrontare al momento discussioni relative ad una posizione futura, a differenza del malese. C'è incertezza sui nomi dei soci statunitensi, tuttavia alcuni indizi porterebbero a Ross, proprietario dei Miami Dolphins, e Fisher.