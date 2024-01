Milan, sollievo per Florenzi: può recuperare per la Roma. Scocca l'ora di Jimenez, il piano per il futuro

Possono tirare un sospiro di sollievo il Milan ed Alessandro Florenzi, uscito per un problema muscolare al 35° del primo tempo del match contro l’Empoli. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’esterno rossonero ha accusato un sovraccarico all’adduttore della gamba sinistra, sulla base degli esami medici svolti in mattinata che hanno dunque escluso qualsiasi tipo di lesione. Una prima diagnosi che, se confermata, comporterebbe la sua assenza in occasione del quarto di finale di Coppa Italia di mercoledì sera (ore 21) contro l’Atalanta ma lascia ampi spiragli aperti per il recupero in vista della sfida con la Roma, prevista per le 20.45 di domenica 14 gennaio. Dall'allenamento odierno giungono poi notizie ampiamente rassicuranti sulle condizioni di Marco Sportiello e Noah Okafor: il portiere, assente dalla partita contro il Genoa del 7 ottobre per un infortunio al polpaccio, ha svolto l'intera seduta ed è pienamente ristabilito, mentre l'attaccante svizzero - ko nella gara contro il Monza del 17 dicembre - ha svolto lavoro personalizzato sul campo e punta a rientrare tra i convocati per il posticipo di domenica.



IN RAMPA DI LANCIO - Un piccolo contrattempo fisico quello occorso a Florenzi che spiana nuovamente la strada al terzino spagnolo classe 2005 Alex Jimenez, subentrato proprio all’ex giallorosso nel match di Empoli ed autore di un’altra prestazione convincente dopo quella contro il Cagliari in Coppa Italia. Un’ulteriore conferma del desiderio del Milan di investire anche per il futuro sul calciatore arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid nella scorsa estate. Per confermarlo in rossonero anche per la stagione che verrà Furlani e Moncada dovranno versare i 5 milioni di euro pattuiti con le merengues nella scorsa finestra di mercato, pur sapendo che con un milione in più la squadra allenata da Carlo Ancelotti si assicurerebbe il controriscatto. Il fascino dei blancos ovviamente non può lasciare insensibile Jimenez e proprio in virtù di questo il Milan sta elaborando una strategia pluriennale per trattenere il giocatore esploso nella Primavera guidata da Abate.



LA STRATEGIA - Secondo quanto ha appreso calciomercato.com, alla luce delle ottime relazioni tra i club e del precedente di Brahim Diaz, gli uomini mercato di via Aldo Rossi meditano di sottoporre al Real una formula che consenta di avvalersi delle prestazioni di Jimenez per la prossima stagione e verosimilmente anche per quella successiva, pur lasciando ai blancos la possibilità di avvalersi di un diritto di prelazione da esercitare nell’estate del 2025 o del 2026 e riportarlo alla casa madre.