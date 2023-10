Luka Romero è stato uno dei colpi a sorpresa della entusiasmante estate di calciomercato targata Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio per il Milan. In realtà l’area scouting rossonera aveva segnato il suo nome sulla lista dei giocatori da prendere quando militava nel Mallorca ma la Lazio si mosse con più convinzione. Il classe 2004 è arrivato in rossonero in punta di piedi ma dopo l’ottima tournée in America e i primi mesi a Milanello ha già conquistato la fiducia di Stefano Pioli e tutto il gruppo. Il suo scarso utilizzo ( solo 21 minuti giocati in serie A nella trasferta di Cagliari) è dovuto solo al grande impatto di Christian Pulisic e alla presenza di una riserva di lusso che risponde al nome di Samuel Chukwueze.



RICHIESTE DALLA LIGA- Il grande Mondiale under 20 disputato con l’Argentina, Luka Romero aveva ricevuto da diversi club della Liga. Ma quando il suo agente Fali Ramadani gli ha prospettato la possibilità di firmare con il Milan non ci sono stati dubbi. Una scelta per il presente e per il futuro perché per Luka il club rossonero rappresenta una tappa fondamentale della sua giovane carriera. Ora qualche società spagnola è tornata a farsi sentire in vista del mercato di gennaio.



LINEA MILAN- Lo staff tecnico rossonero è convinto che i margini di miglioramento di Romero siano fin troppo evidenti. Allo stato attuale né Pioli né la dirigenza sta valutando la possibilità di cedere in prestito o a titolo definitivo ( essendo arrivato a parametro zero rappresenterebbe una plusvalenza pressoché totale). Incide anche la certa presenza di Chukuwueze alla prossima coppa d’Africa che lo terrà impegnato per tutto il mese di gennaio del 2024. Nei prossimi giorni andrà in scena un confronto tra Ramadani e Moncada per fare il punto della situazione.