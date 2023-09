Continua il momento no del Borussia Dortmund. Dopo il pari in casa del Bochum, ne arriva un altro, casalingo, contro l’Heidenheim. I prossimi avversari del Milan in Champions League vanno avanti con Brandt ed Emre Can ma si fanno rimontare dai neopromossi in Bundesliga.



STORIA - Quello raccolto al Westfalen Stadion è il primo punto nella loro storia nella massima serie tedesca. Un 2-2 che fa suonare gli allarmi in casa Terzic - che rischia di trovarsi già a -4 dal Bayern - e strappa un sorrisino in quella di Pioli.