Milan, solo Leão incide più di Reijnders: i numeri di un centrocampista che fa la differenza

Sarà per quel viso da bravo ragazzo o per il sorriso sempre stampato negli occhi ma. Nei tifosi delche lo hanno adottato sin dalle primissime amichevoli estive che nei compagni di squadra che gli affidano con costanza il pallone. Anche perché Tijjani é. Dal piccolo Az Alkmaar al Milan senza grandi problemi di ambientamento o nella gestione delle pressioni diverse: l’olandese sta bruciando le tappe per diventare uno dei centrocampisti più forti a livello europeo.

La qualità tecnica figlia della scuola olandese sta facendo la differenza.Contro la Fiorentina proprio una verticalizzazione eseguita perfettamente da Tijjani ha mandato letteralmente in porta l’asso portoghese peri il gol vittoria.nteressante anche il dato relativo ai contrasti vinti al 53%, segnale di un giocatore che sta migliorando anche la fase di transizione nonostante non sia il pezzo pregiato del repertorio.

L’olandese ha una media del 28% con 7 tiri verso la porta avversaria mentre sono 18 le conclusioni terminate fuori. Può migliorare sicuramente uno score realizzativo che vede solo due gol in campionato e uno in Europa League.