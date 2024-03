Milan: solo Masi a Praga, domani arrivano Furlani, Ibrahimovic e Moncada

Vigilia con un solo dirigente a Praga per il Milan. In attesa di Moncada, Furlani e Ibrahimovic, che sono attesi domani nella capitale ceca, a rappresentare il club c'è Roberto Masi, dal maggio 2019 Chief Business Officer. Il Milan sarà di scena domani sera alle 18.45 all'Eden Arena per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia.