Milan, solo terapie per Walker: a forte rischio per la trasferta di Torino

Dopo la sconfitta subita contro il, che ha segnato l’eliminazione dalla, ilsi prepara alla prossima sfida di campionato contro il Torino.Arrivano notizie poco incoraggianti dall’infermeria per l'allenatore Sergio Conceicao.. Come riferisce Sky Sport, la sua presenza per la trasferta di Torino è in forte dubbio, con lo staff medico intenzionato a evitare rischi. Nonostante il giocatore voglia tentare il recupero fino all'ultimo, le probabilità che salti il match sono alte. In caso di assenza, Jimenez si candida per una maglia da titolare nel ruolo di terzino destro.Buone notizie invece per: l'attaccante. L'obiettivo è tornare tra i titolari già contro il Torino.Sergio Conceicao deve fare i conti con numerose assenze in difesa. Già privo di Emerson Royal e Florenzi per infortunio, la possibile defezione di Walker complicherebbe ulteriormente la situazione, obbligando il tecnico a trovare soluzioni alternative.