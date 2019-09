Il Milan ha vinto in venticinque occasioni contro l'Hellas Verona in Serie A, i pareggi sono stati dieci mentre le sconfitte diciannove (54 le sfide totali). Precedenti favorevoli ai rossoneri che hanno ottenuto soltanto un successo contro i veneti negli ultimi cinque incontri in campionato, collezionando anche due pareggi e due sconfitte: la vittoria dei rossoneri risale all'ultimo precedente, giocato due stagioni fa a San Siro.