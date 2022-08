. Un profilo, quello del mediano serbo, seguito a lungo durante il corso della scorsa stagione e promosso a pieni voti. Maldini e Massara lo valutano con attenzione sia per questa sessione estiva ma anche per il futuro qualora dovesse rimanere al Verona. Sull’ex Manchester City c’è da tempo la Lazio in forte pressing oltre ad alcuni club tedeschi.. Il Milan sta valutando diversi profili e non è andato oltre un sondaggio con gli agenti di Ivan. Ma il giocatore piace tanto e non è da escludere un tentativo concreto con il Verona nelle prossime ore.