Elliott continua ad avere fiducia nei suoi dirigenti, Paolo Maldini e Zvonimir Boban, a lavoro per scegliere il nuovo allenatore del Milan. Come scrive il Corriere dello Sport, il progetto del fondo americano va avanti: riportare i rossoneri ad alto livello per poi rivendere il club. E nella sua storia, lunga ormai 40 anni, solo in due occasioni Elliott ha perso dei soldi.