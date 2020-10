Una notizia bellissima e un futuro dubbio, diventato presto luminoso. Occorre riavvolgere il nastro fino al mese di luglio, quando il test di gravidanza di(foto Ac Milan), da sette anni allenatrice delle pulcine del Milan, dà esito positivo. Gli inizi da stagista, poi sei anni da tesserata per il club meneghino, fino alla scadenza del contratto al termine della scorsa stagione.. Ora, all'orizzonte, una stagione da affrontare in maniera un po' diversa: in attesa del grande giorno, previsto per marzo, in panchina siederà Francesca Gargiulo, mentre Missaglia sarà impegnata prima a bordocampo e poi con un lavoro d'ufficio, che prevede l'organizzazione di attività come allenamenti e amichevoli. Intanto, complice lo stop dettato dal Dpcm, spazio a Zoom e sedute virtuali. Gaia si tiene in costante contatto con le sue bambine, i giorni di allenamento restano gli stessi e spaziano tra veri e propri esercizi calcistici e chiacchierate su svariati temi.. Lo stesso che Gaia ha fatto durante il lockdown, dove - tramite la sua pagina Instagram - proponeva allenamenti a base di sedie, rotoli di carta igienica, cestini e tanta originalità.