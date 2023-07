di mercato in entrata, dopo l'ingaggio a parametro zero di Marco Sportiello e l'acquisto dal Chelsea di Ruben Loftus-Cheek., il jolly offensivo che Stefano Pioli spera di ricevere in regalo in tempo utile per il raduno a Milanello di lunedì 10 luglio, che darà ufficialmente il via alla stagione 2023/2024., grazie anche all'opera di convincimento portata avanti dallo stesso Pulisic e dal suo entourage. Il classe '98 statunitense aveva scelto il Milan già lo scorso marzo e anche nelle ultimissime ore ha ribadito la sua ferma determinazione nel trasferirsi in Italia ed iniziare lì un nuovo capitolo della propria carriera, mettendo da parte le altre offerte che gli sono pervenute. Il nazionale americano, miglior marcatore del proprio Paese nella storia della Champions League con 7 reti,e spera di poter passare al Milan entro la fine di questa settimana.una cifra ritenuta congrua da tutti, considerando che il contratto di Pulisic col Chelsea scade a giugno 2024. Gli ottimi rapporti tra le due società hanno ulteriormente contribuito all'accelerazione registrata da ambo le parti già nella serata di ieri e che già oggi possono portare novità significative propedeutiche all'approdo del terzo colpo di mercato dell'estate rossonera.