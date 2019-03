Anche la Dea bendata è dalla parte del Milan. Che lotta ma soffre molto un Sassuolo tecnicamente brillante nello sviluppo del gioco e che si deve arrendere solo a una sfortunata deviazione di Lirola. Gattuso e i suoi ragazzi ottengono il massimo risultato con il minimo sforzo, tre punti di platino che mandano i rossoneri in Paradiso. Volevano il sorpasso all'Inter e lo hanno ottenuto, un risultato impensabile solo due mesi fa.



CHE DIFESA - La crescita partita dopo partita di Calabria, Romagnoli che si è calato con naturalezza nel ruolo di leader difensivo e capitano della squadra. Senza dimenticare un Mateo Musacchio mai così continuo e un Ricardo Rodriguez sempre più affidabile. Diversi fattori che portano il Milan ad avere la difesa meno battuta d'Europa in questo 2019 (soltanto 3 reti subite in 11 gare nel 2019). Gattuso però deve anche analizzare con attenzione il momento poco positivo di diversi giocatori chiave, apparsi molto stanchi dopo un tour de force importante. I rossoneri, già a partire dalla prossima trasferta di Verona, andranno alla ricerca di brillantezza e fluidità sotto il punto di vista del gioco.



SUPER DONNARUMMA - Istinto e potenza. Donnarumma anche questa sera ha messo la firma sulla vittoria, la parata su Djuricic vale da solo il prezzo del biglietto. Nella classifica del Milan, che si gode il terzo posto, c'è tanto di questo ragazzone di Castellammare. Che senza le ingerenze del suo agente e qualche tensione di troppo legato al contratto, è tornato insuperabile. Per la gioia di Gattuso e di Mancini.