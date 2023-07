Il Milan ha messo ufficialmente Fode Ballo Touré sul mercato e nelle ultime ore, dopo i primi contatti concreti con il Nizza e il sondaggio del Bologna, ora c'è un altro club che si è fatto sotto per il terzino senegalese. Si tratta del Fulham che è attivissimo nel mercato dei difensori.



La richiesta del club rossonero per lasciar partire il laterale classe 1997, il cui contratto è in scadenza 30 giugno 2025, è di 4 milioni di euro, praticamente una cifra di poco superiore al costo a bilancio del suo cartellino. Il Nizza non era mai arrivato vicino a quella cifra, mentre i Cottagers sono pronti a versare i 4 milioni nelle casse rossonere.