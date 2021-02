Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo Verona, esalta Gigio Donnarumma, estremo difensore del Milan, ai microfoni di Pressing: "Forse il Bologna avrebbe meritato qualcosa in più sabato. Il Milan ha la bravura e la fortuna di avere tra i pali Gigio Donnarumma che è il miglior portiere al mondo, quindi è giusto che sia uscito dal Dall'Ara con i tre punti in tasca".