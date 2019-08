L'emergenza era chiara, ma il ko di domenica alla Dacia Arena ha acceso una spia preoccupante. Il Milan è ancora un cantiere aperto, e a breve rischia di dover ripartire (ancora) da zero: le parole di Giampaolo dopo la sfida di Udine suonano come campanello d'allarme tra i corridoi di Milanello. A ciò si aggiunge una squadra ancora alla ricerca della forma migliore: una situazione che ha obbligato il tecnico a mettere in campo solo chi stava davvero bene fisicamente, e aveva già immagazzinato i suoi concetti di gioco. La scelta ha escluso inevitabilmente Ismael Bennacer. tornato dalle vacanza post-Coppa d'Africa solo il 14 agosto, a dieci giorni dal via del campionato.



CALHA NO - La sconfitta contro l'Udinese, però, è servita da segnale per le prossime scelte di Giampaolo, che per l'esordio stagionale ha puntato sulla qualità di Hakan Calhanoglu. Una qualità rimasta, probabilmente, negli spogliatoi della Dacia Arena: il turco è apparso lento, spento e fuori dalla manovra rossonera. Troppo poco al centro dell'azione: dai suoi piedi sarebbero dovuti passare decine di palloni, ma la costruzione di gioco è stata sterile e tutt'altro che frizzante. Con Biglia infortunato (e con la carta d'identità che costringe sempre più spesso ai box), Bennacer diviene perno fondamentale del nuovo Milan.



TITOLARE SABATO - L'ex Empoli ha l'obbligo di entrare in condizione al più presto possibile: l'ottima Coppa d'Africa - vinta a luglio - lo ha incoronato come miglior giocatore del torneo e ha fatto impennare il suo valore di mercato. Per gioia del Milan, che lo aveva già bloccato. Ora, però, l'algerino ha già i contorni dell'uomo chiave per una squadra ancora senza identità e con poche certezze. La sua qualità, unita alla gioventù, è manna dal cielo per il centrocampo rossonero: contro il Brescia, l'algerino sarà titolare al 90%. San Siro sarà primo banco di prova per un 21enne pronto a caricarsi sulle spalle il Milan.