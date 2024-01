Milan, sospiro di sollievo per Bennacer: le condizioni e le la scelta tra Bologna e Frosinone

Daniele Longo

C'era un po' di apprensione in casa Milan riguardo alle condizioni di Ismael Bennacer, centrocampista algerino che in queste ore è stato sottoposto a controlli per via di un problema agli adduttori accusato in Costa d'Avorio, sede della Coppa d'Africa. Gli esami svolti hanno dato esito negativo, l'infortunio è in via di guarigione e Pioli può tirare un sospiro di sollievo.



LA GESTIONE DI BENNACER - Ciò non significa, comunque, che l'ex Empoli sarà utilizzabile fin da subito. Una volta smaltita la delusione per l'eliminazione dell'Algeria già alla fase a gironi, ci saranno da smaltire gli ultimi rimasugli di questo problema fisico con qualche giorno di lavoro personalizzato, ergo niente da fare per il Bologna, prossimo avversario dei rossoneri. L'obiettivo è averlo a piena disposizione per la partita successiva, contro il Frosinone.



I NUMERI DI BENNACER - Nella stagione 2023-24, il classe 1997 ha cominciato a giocare soltanto a dicembre, mettendo insieme cinque presenze tra Frosinone e Sassuolo nell'ultimo mese del 2023, con anche un assist a referto contro i neroverdi. Nella seconda parte di stagione, Bennacer dovrà riaffermarsi da titolare in cabina di regia, dove nel frattempo sta crescendo il francese Yacine Adli.