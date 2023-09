Sospiro di sollievo in casa Milan. Dopo la preoccupazione trapelata ieri sera tra i rossoneri in seguito all'uscita dal campo di Olivier Giroud durante il primo tempo di Francia-Irlanda, per un problema alla caviglia sinistra, ora a Milanello arrivano notizie positive in merito alle condizioni del 9 francese, in vista del derby contro l'Inter.



L'ESITO DEGLI ESAMI - Gli esami strumentali non hanno infatti evidenziato niente di grave, confermando le sensazioni iniziali dello staff medico della nazionale francese e del giocatore, come confermato anche dalle parole dello stesso 37enne che aveva ammesso di sentirsi meglio e di puntare al derby, per il quale regna grande ottimismo.



LA SCELTA DI DESCHAMPS - Dopo l'esito degli esami, il ct Didier Deschamps ha comunque deciso di non portarlo a Dortmund, per l'amichevole contro la Germania, con il Milan che lo riabbraccia subito, già a partire da domani. I controlli non hanno rivelato nulla di grave ma prevale la precauzione, per facilitare il recupero in vista del derby e della sfida di Champions contro il Newcastle.